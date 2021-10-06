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الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 ساعة 19:34

الشيخ قاسم: المقاومة ربحت ولبنان ربح تشكيل الحكومة وكسر الحصارالأميركي

الشيخ قاسم: المقاومة ربحت ولبنان ربح تشكيل الحكومة وكسر الحصارالأميركي
اكد نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشيخ ​نعيم قاسم​، أن "​المقاومة​ ربحت وربح لبنان أمرين أساسيين تشكيل ​الحكومة​ وكسر الحصارالأميركي، لأننا من اللحظة الأولى كنا نقول لا بد أن تكون هناك حكومة في لبنان من أجل إدارةالوضع، بصرف النظرعن مدى قدرتها، لكن ما بين الفوضى والحكومة نحن مع الحكومة، وقدمنا كل التسهيلات المناسبة من أجل أن تتشكل".

واشار إلى أنه "للمرة الأولى وبشكل صارخ جدا ينكسر الحصار الأميركي للبنان ببركة الموقف الثابت والشجاع لحزب الله وكل المناصرين والمؤيدين لاستقلال لبنان وعزة لبنان ومقاومة لبنان، وذلك من خلال الإجراء التاريخي الذي أدى إلى استجرار المازوت الإيراني إلى لبنان بطريقة أذهلت الأعداء، وفرحت الإخوة والأصدقاء فاضطرت أميركا إلى أن تسارع الى تعديل بعض مخططاتها لتواجه هذا التحدي".

واعتبر انه "اصبح واضحا ان اميركا تعمل بلا أخلاق وبلا إنسانية، يكفي أن تسمعوا من الأمريكيين عندما يقولون بأن مصلحتهم في لبنان كذا، يعني أنهم لا يعملون للحق، لا يعملون للعدل، يعملون للمصلحة حتى ولو كانت المصلحة تؤدي إلى قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهذا ما رأيناه في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وأماكن مختلفة".

وأعلن "اننا مرتاحون لتشكيل الحكومة، وبإمكانها أن تعمل على مسارين أساسيين، مسار الإنقاذ والإصلاحات ومسار التهيئة للانتخابات النيابية في موعدها"، موضحًا أن "لا تعارض بين المسارين، حتى لو كانت الإنجازات المحتملة في مسألة الإصلاحات محدودة وقليلة، لكن يجب أن نعمل بكل إمكاناتنا لنخفف الألم والمرارة والصعوبات على الناس، يجب أن تواكب خطة الإنقاذ متابعة الإجراءات العملية لمواجهة الفساد".

مؤكدًا أنه "ليس لدينا موقف مسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد الدولي، إنما ننتظر أن تجري المناقشات بين الحكومة وبين الصندوق. فما نجده مناسبا نأخذ به وما نجده غير مناسب نعترض عليه ونقول وجهة نظرنا، وبالتالي ليس هناك لا قبول أعمى ولا رفض مطلقا، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان"
رقم : 957505
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