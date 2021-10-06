الصحة العراقية: 20 حالة وفاة و 2519 إصابة جديدة بالكورونا

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 2519 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 3225 شخصاً للشفاء، و 20 وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى "تلقي 59102 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد".