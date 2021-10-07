ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها

وقال تخت روانجي في كلمة القاها تخت روانجي الاربعاء في لجنة نزع السلاح والامن الدولي للاجتماع الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة: ان ايران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة ان ينفذ شركاء الاتفاق الاخرون التزاماتهم وان تتم ازالة جميع اجراءات الحظر الظالمة سريعا مع امكانية التحقق من ذلك.



وتابع سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة: ان قدرات ايران الصاروخية تاتي في اطار الحقوق المشروعة ووفق الالتزامات الدولية لبلادنا.



واشار تخت روانجي الى التهديدات الامنية المزمنة وظهور تهديدات جديدة واضاف: ان ظروف الامن والسلام الدوليين قد اصبحت اكثر وخامة وشهدنا في العام 2020 احداثا غير متوقعة والاستمرار التسليحي للذكاء الاصطناعي والاجراء السيبرانية واجواء الفضاء الخارجي.



واكد مندوب ايران انه خلافا للتصريحات الدالة على وجود الاستقرار الاستراتيجي فان هذه المنافسات الاستراتيجية بين القوى الكبرى هي التي تؤجج التحديث والتسابق في مجال الاسلحة النووية.