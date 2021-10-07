الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 08:09

المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية يدين جريمة قتل موظف في لحج

المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية يدين جريمة قتل موظف في لحج
وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن الجريمة التي تعرض لها الموظف في منظمة أطباء بلا حدود، ليست الأولى ولا الأخيرة في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان التي تعمها الفوضى وجرائم القتل والاغتيالات بشكل شبه يومي.

واستنكر المجلس، صمت الأمم المتحدة تجاه ما يحدث من جرائم قتل وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، في المناطق المحتلة.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية إزاء ما يحدث، والعمل على فتح مطار صنعاء وفك الحصار وإيقاف العدوان.

وطالب المجلس، بإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في مقتل موظف أطباء بلا حدود الذي يعمل في المجال الإنساني، وفي كافة التقارير المتعلقة بالانتهاكات ومحاسبة الجناة.
رقم : 957570
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
7 تشرين الأول 2021
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
6 تشرين الأول 2021
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
6 تشرين الأول 2021
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
5 تشرين الأول 2021
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
4 تشرين الأول 2021
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
4 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟