الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 08:23

القضاء السعودي يؤكد الحكم على موظف سابق وسط استياء أمريكي

القضاء السعودي يؤكد الحكم على موظف سابق وسط استياء أمريكي
وقالت شقيقته أريج، التي تحمل الجنسية الأمريكية وتطالب بإطلاق سراحه، في تغريدة خاطبت ضمنها الثلاثاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن: "هذا أمر مجنون! محكمة الاستئناف قررت الإبقاء على الحكم الأولي بالسجن 20 عاما والمنع من السفر 20 عاما بعدها".

وتابعت: "ماذا يمكن انتظاره من نظام غير مستقل ويسيطر عليه بالكامل شخص واحد! نحن مدمرون!".

وصرحت في تغريدة أخرى نشرتها الأربعاء: "ندين وبشدة القرار الجائر والظالم ضد أخي عبدالرحمن السدحان من محكمة الاستئناف وقبلها الجزائية والانتهاكات الفظيعة المستمرة بحقه وحقنا دون تحقيق عادل ومستقل من المحكمة. من المحزن والمعيب أن القضاء السعودي غير مستقل وبلا أي ضمير بل مسيس من أعلى السلطة كما هو واضح لنا وللعالم أجمع".

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم عقب القرار، عن خيبة أملها إزاء تقارير تأييد الحكم وعن قلقها من مزاعم "تعرض السدحان لسوء المعاملة".

وقالت أريج في مقطع فيديو نشرته هذا الأسبوع إن جلسات المحاكمة كانت سرية وإن شقيقها حرم من توكيل محام أو الاتصال بأسرته طوال المحاكمة وإنه تعرض للتعذيب وهو محبوس.

وكانت السلطات احتجزت السدحان في 12 مارس 2018 من مكتب جمعية الهلال الأحمر في العاصمة الرياض حيث كان يعمل.

وفي أبريل الماضي قالت جماعة "منا" لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، إن السدحان حوكم لإدارته حسابين ساخرين على منصة "تويتر" واتهم بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم "داعش" أو التعاطف معه وبإعداد وتصنيف وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية.

وتعتبر منظمات حقوقية أن السلطات السعودية قبضت عليه عقب اختراق حسابه المجهول على "تويتر".

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه التطورات.
مصدر : وكالات
رقم : 957575
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
7 تشرين الأول 2021
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
6 تشرين الأول 2021
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
6 تشرين الأول 2021
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
5 تشرين الأول 2021
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟
4 تشرين الأول 2021
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
خطة سعودية للانقلاب على الإمارات في عدن
4 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟