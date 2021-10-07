الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 11:20

رئيسي يبرق بالتهنئة الى رئيس الوزراء الياباني الجديد

رئيسي يبرق بالتهنئة الى رئيس الوزراء الياباني الجديد
وكتب "اية الله رئيسي" الى رئيس الحكومة اليابانية الجديدة : انني اهنئ جنابكم باسم الحكومة والشعب الايرانيين، لمناسبة انتخابكم رئيسيا للوزراء في دولة اليابان الصديقة، واتطلع الى بدء مرحلة جديدة من الصداقة بين البلدين.

واضاف : انني على يقين في ضوء العلاقات الودية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان، ومن خلال الجهود المشتركة سيشهد التعاون الثنائي مزيدا من النمو في كافة المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية منها.

واكد رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة هذه، بان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على تعزيز السلام والامن الاقليمي والدولي وفي اطار العدالة والالتزام المتبادل بالتعهدات والاتفاقات الدولية واحترام حق سيادة الدول المستقلة والدفاع عن حقوق الشعوب.

وكتب رئيسي ايضا : ان علاقات الصداقة العريقة بين ايران واليابان، من شأنها ان تسهم في مزيد من الثقة المتبادلة؛ مع تمنياتي لجنابكم بالسلامة والنجاح ولشعب اليابان بالرقي والازدهار.
رقم : 957584
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
7 تشرين الأول 2021
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
7 تشرين الأول 2021
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
7 تشرين الأول 2021
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
6 تشرين الأول 2021
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
6 تشرين الأول 2021
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
5 تشرين الأول 2021
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟