الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 11:44

حل مجلس النواب العراقي والحكومة تتحول إلى تصريف أعمال

حل مجلس النواب العراقي والحكومة تتحول إلى تصريف أعمال
وصوّت المجلس في نيسان الماضي لصالح حل نفسه في 7 تشرين الأول {اليوم الخميس}، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام 10 تشرين الجاري.

وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان "دور البرلمان انتهى فعليا بدليل عدم قدرته على عقد أي جلسة منذ أكثر من شهر" مبينا "أما من الجانب القانوني فان البرلمان ينتهي دورته في السابع من الشهر الحالي".

وأشار الى انه "وقبيل موعد التصويت الخاص للقوات الامنية ينتهي دور البرلمان بحسب قانونه".

وأكد حرب ان "لا فراغ دستوري اليوم انما تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال بحكم حل مجلس النواب، وحل المجلس يترتب عليه انتهاء الصفة النيابية وفي ساعة انتهاء الدوام الرسمي لليوم يتحول أعضاء البرلمان الى مواطنين عاديين".

فيما استرجعت مفوضية الانتخابات الباطاقات الباومترية غير المستلمة.

وقـالـت مـسـاعـد الـنـاطـق الاعــلامــي بـاسـم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح صحفي، ان "مــراكــز الـتـسـجـيـل بــاشــرت رزم جميع الــبــطــاقــات الـبـايـومـتـريـة غـيـر المـتـسـلـمـة وإرســالــهــا إلــى مـكـاتـب الانـتـخـابـات في المحافظات ومـن ثـم إلـى المكتب الـوطـنـي".

وأشارت إلـى أنـه "ليست هـنـاك إحصائية لتلك البطاقات حتى الآن".

وأضافت أنَّ "هناك قـرارا من قبل مجلس المفوضين بإعادة تلك البطاقات إلى المكتب الوطني قبل يوم الاقتراع بمحاضر تسلم وتسليم، ولا يمكن أن تكون خارج سيطرة المكتب الوطني قبل أو أثناء يوم الاقتراع".

وبينت أنَّ "تلك البطاقات طويلة الأمـد ولا يوجد تاريخ لنفاد صلاحيتها، وبالتالي فمن الممكن توزيعها بـأي وقـت"، متوقعة أن"يـعـاد تـوزيـع تلك البطاقات بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعــادة افتتاح مراكز التسجيل".
مصدر : وكالات
رقم : 957589
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
7 تشرين الأول 2021
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
7 تشرين الأول 2021
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
7 تشرين الأول 2021
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
6 تشرين الأول 2021
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
6 تشرين الأول 2021
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
5 تشرين الأول 2021
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟