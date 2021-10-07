الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 12:57

رجل دين لبناني: لتفعيل علاقات الأخوّة بين لبنان وسوريا في مواجهة الحصار

رجل دين لبناني: لتفعيل علاقات الأخوّة بين لبنان وسوريا في مواجهة الحصار
و هنأ الخطيب اليوم الخميس في تصريح بمناسبة ذكرى حرب تشرين، الأمة العربية والاسلامية بالنصر الذي صنعه الجيشان السوري و المصري في معركة العزة والكرامة، التي اثبتت ان التضامن العربي المرتكز على القوة وتلاحم الجيوش والشعوب في مواجهة العدوان والاحتلال الصهيوني، هو السبيل لتحرير الارض العربية وردع العدوان عنها، ونحن لنا ملء ثقة ان جيوشنا العربية والاسلامية وقوى وفصائل المقاومة في بلادنا قادرة على انجاز الانتصارات في معركة تحرير فلسطين.

وأكَّد أنَّ المدخل الصحيح لاستعادة عناصر القوة في امتنا يكمن في تعزيز التضامن العربي الاسلامي، وازالة الحواجز التي تعيق هذا التضامن بين الدول العربية والاسلامية، وفي طليعتها تعزيز التضامن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، وتفعيل علاقات الاخوة والتعاون بين لبنان وسوريا في مواجهة الحصار والتهديدات والتحديات، والنصر سيكون حليف امتنا اذا تضامنا عربا ومسلمين، وصوبنا بوصلة الجهاد والنضال باتجاه نصرة فلسطين ودحر الاحتلال عنها.

وتوجه الشيخ الخطيب بتحية اكبار الى الشهداء الأبطال الذين بذلوا الدماء في حرب تشرين، منوهًا بتضحيات الشعبين والجيشين السوري والمصري"، سائلًا المولى أن "يمن على سوريا بالعزة والمنعة والاستقرار وعلى مصر بالازدهار والتقدم، وأن يحفظ بلاد العرب والمسلمين.
رقم : 957603
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
7 تشرين الأول 2021
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
7 تشرين الأول 2021
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
7 تشرين الأول 2021
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
6 تشرين الأول 2021
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
6 تشرين الأول 2021
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
5 تشرين الأول 2021
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
5 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟