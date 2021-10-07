حماس تحذر من السماح لليهود بالصلاة في الأقصى

وقالت حماس في بيان صحفي: إننا "نحذر من مغبة القرار الغاشم الذي اتخذته ما تسمى محكمة الاحتلال الذي يسمح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى".



وشددت على: أن "هذا القرار هو عدوان صارخ على المسجد الأقصى المبارك، وإعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية إلى عدوان على الدين والمقدسات".



وأضافت: أن "الاحتلال يواصل هذه السياسة التي تمهد لمخططه المشؤوم بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا، وفتح الطريق أمام قطعان المستوطنين لمزيد من الاقتحامات والتدنيس".



وأكدت حماس على أن المسجد الأقصى المبارك مهوب الجناب، عصيّ الحرمة، مشددة على: أن "أي عدوان عليه هو بمنزلة عبث جديد في صواعق تفجير ستعود على الاحتلال بالوبال والثبور".



كما أكدت على: أن "معركة سيف القدس لم تكن ولن تكون آخر فصول المواجهة تحت عنوان القدس".



ونبهت حماس إلى: أن "المقاومة التي وعدت فأوفت، تؤكد أنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان والذود عن الحقوق".



ودعت جماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى لتشكيل السد المنيع في وجه الاحتلال من أن ينجح في تمرير مخطط التقسيم، وإلى الوقوف في وجه الاقتحامات المتزايدة في المسجد الأقصى.



وجددت حماس الدعوة لجماهير شعوب أمتنا العربية والإسلامية أن تأخذ دورها في الدفاع والذبِّ عن المسجد الأقصى، والوقوف عند مسؤوليتها الدينية والقومية، فالأقصى وساحاته ينتظرون جموع الفاتحين المحررين، ولا ينتظرون جموع المطبعين التي تدخل خائفة متوجسة تحت حماية الاحتلال.