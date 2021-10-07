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الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 16:43

إيران: المفاوضات مع السعودية قطعت شوطا جيدا

إيران: المفاوضات مع السعودية قطعت شوطا جيدا
وخلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب في بيروت، أضاف أميرعبداللهيان: "نعتبر أن الحوار البناء هو الطريق الأمثل لحل كل مشاكل المنطقة وطرد الغرباء عنها."

وأشار الوزير الايراني أن بلاده على أتم الجهوزية لتقديم الدعم للبنان لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها، مؤكدا استعداد الشركات الإيرانية لبناء محطتين للطاقة الكهربائية للبنان في 18 شهراً فقط.

من جانبه أعرب وزير الخارجية اللبناني "عبدالله بوحبيب" عن تمنيات بلاده لنجاح المفاوضات التي تخوضها إيران سواء مع السعودية أو مع دول 5+1 بشأن الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن إيران ”مستعدة للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت المدمر جراء انفجار آب/أغسطس 2020، إذا قدم الجانب اللبناني هذا الطلب“.

وكان أمير عبد اللهيان، قد قال لدى وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت، إن بلاده ”لديها مقترحات لدعم لبنان وكسر الحصار الاقتصادي عنه، وإنها لن تتردد في مساعدة بيروت عند الطلب“.

وأضاف الوزير الإيراني: ”نحن على ثقة تامة بأن لبنان سيتمكن من تجاوز كل الصعوبات التي يواجهها، كما تخطى شعب لبنان الصديق كل المراحل الصعبة التي مر بها“.

وتابع عبد اللهيان: ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مع حلفائها في المنطقة في مواجهة النظام الصهيوني، وسنؤيد استقلال لبنان وأمنه وسيادته.. لدينا مقترحات أحدث وأفضل لدعم لبنان وكسر الحصار الاقتصادي عنه“.
 
رقم : 957641
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