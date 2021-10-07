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الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 16:46

عون لوزير إيراني: الحوار مع السعودية مهم لتحقيق الأمن

عون لوزير إيراني: الحوار مع السعودية مهم لتحقيق الأمن
وأضاف عون: الحوار الإيراني السعودي "مهم" وعلاقات ايران الطيبة مع المملكة، عنصر رئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفاً إن "لبنان "حكومة وشعبا" يكن الود والمحبة لإيران".

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لاسيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية.

وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما كانت، ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

ولدى وصوله مطار بيروت ألقى عبد اللهيان كلمة هنأ فيها "الشعب اللبناني الشقيق بمناسبة تأليف الحكومة الجديدة، وقال: "أود في هذه المناسبة أن أنقل التحيات العطرة والخالصة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة السيد إبراهيم رئيسي الى الشعب اللبناني العزيز واللمقاومة ابلاسلة والى الحكومة اللبنانية الشقيقة
مصدر : وكالات
رقم : 957643
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