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الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 16:58

هبوط اضطراري لطائرة كويتية في تركيا

هبوط اضطراري لطائرة كويتية في تركيا
وذكرت مواقع تركية أنه تم إيقاف الرحلات بشكل مؤقت وإغلاق مطار طرابزون للتحقيق بإنذار وجود قنبلة على متن الطائرة الكويتية.

وقامت فرق مكافحة المتفجرات بأعمال فحص وتفتيش الطائرة التي سحبت إلى منطقة آمنة، وركابها الـ51، قبل أن يتبين أن البلاغ كان كاذبا.
مصدر : وكالات
رقم : 957645
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