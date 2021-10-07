مدفعية الجيش السوري تقصف مقرات المسلحين بإدلب

وأوضح المصدر ان مدفعية الجيش السوري قصفت مقرات وتحركات المسلحين في محيط قرى وبلدات البارة وكنصفرة وكفرنبل وبليون ومنطف وسفوهن وفليفل والرويحة بريف ادلب.



وفي درعا، أفادت مصادر عسكرية انه تم البدء بإستكمال إجراءات تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين بمدينة إنخل بالريف الشمالي لمحافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك تزامناً مع دخول وحدات الجيش السوري على مدينة جاسم والبدء بعمليات تمشيط وتفتيش المدينة من أي قطع سلاح.



وفي الحسكة، استشهد مدني واحد وإصيب 15 آخرون برصاص مجموعات "قسد" المدعومة من الإحتلال الأمريكي بريف "تل براك" شمال الحسكة، جرّاء منعهم لمسلحي الميليشات من سرقة محوّلة كهربائية تغذي المنطقة.