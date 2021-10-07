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الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 17:42

الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول

الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
وقال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته لتدشين فعاليات إحياء مناسبة ذكرى المولد النبوي نجتمع اليوم تدشينا للفعاليات الفرعية والتحضيرات اللازمة وصولا للفعالية الرئيسة بمناسبة المولد النبوي الشريف ومن الأمور الإيجابية أن يبدأ الاستعداد مبكرا لفعالية المولد الرئيسة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول

مشيرا الى ان شعبنا بحكم هويته الإيمانية يهتم بالمناسبات الدينية وهو في طليعة الشعوب الإسلامية التي تهتم بهذه المناسبات ويحيي شعبنا المناسبات الدينية بحكم وعيه بأهميتها وما يستفاد منها توعويا وتعبويا

وقال :في ظل الظروف التي تعيشها أمتنا نلحظ الأهمية المتزايدة لاستفادة من المناسبات الدينية و بحكم التجربة لمسنا الأثر الطيب وبركة مناسبة إحياء المولد النبوي الشريف في الوعي والعمل والتعبئة الروحية والإيمانية

واضاف تزداد أهمية المناسبات الدينية في ظل ما يستجد في واقع الأمة من تحديات وأخطارومن الطبيعي أن يكون شعبنا اليمني، يمن الإيمان وأحفاد الأنصار، في مقدمة شعوب الأمة التي تهتم بالمولد النبوي الشريف وان من أهم ما يركز عليه أعداء الإسلام هو العمل على فصل الأمة عن الاقتداء برسول الله والتمسك بالقرآن.

وقال السيد الحوثي: ان صدى الاحتفال في العام الماضي كان كبيرا كونه كان خروجا غاضبا رفضا للإساءة الفرنسية لرسول الله صلى الله عليه وآله.

واشار الى ان إعلام العدو الإسرائيلي ركز على إحياء المولد في اليمن العام الماضي وأبدى انزعاجه من ذلك، قائلا : إذا كان احتفالنا بذكرى المولد يزعج اليهود وأعداء الإسلام ويعزز علاقتنا برسول الله، فيجدر بنا أن نهتم أكثر فأكثر بهذا الإحياء.

واكد: شعبنا الذي يحمل في قلوبه المحبة لرسول الله لا يحتاج إلى التعب والعناء، بل للقلوب الممتلئة حبا له، وبمشاعر الآباء والأجداد والأنصار حين رحبوا بالرسول الأعظم .

وتابع السيد الحوثي: من الطبيعي أن يتحرك التيار الوهابي التكفيري في التثبيط عن هذه المناسبة فهو يرى تعظيم رسول الله شركا وشعبنا لن يلتفت إليهم، مؤكدا ان شعبنا لن يلتفت إلى المشككين والمنافقين الذين يثبطون عن الحضور الحاشد في الفعاليات المتعلقة بهذه المناسبة .
مصدر : وكالات
رقم : 957658
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