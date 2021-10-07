الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 تشرين الأول 2021 ساعة 18:21

الانتخابات العراقية مهمة ومفصلية لاعتمادها طريقة جديدة

الانتخابات العراقية مهمة ومفصلية لاعتمادها طريقة جديدة
وقال اسدي في حديث صحفي: ان الدورات الاربع الماضية كانت مهمة ايضاً ولكن الانتخابات الحالية تعتبر على مستوى مختلف من الاهمية، لعدة اسباب، اولاً لانها جاءت بعد حراك شعبي كبير في عام 2019، وبعد التصريح الواضح للمرجعية الدينية التي دعت فيها الى اجراء انتخابات مبكرة لاصلاح ما فسد من العملية السياسية وتصحيح الاخطاء التي ارتكبتها، معتبراً ان للمرجعية الدينية قول الفصل.

واوضح اسدي، ان الانتخابات هي مطلب مرجعي وشعبي من خلال الحراك الذي طالب باجراء انتخابات مبكرة، كما انها جاءت بعد حديث استمر لاكثر من سنتين بشكل واضح وعلني ما جرى تزوير للانتخابات السابقة، وباتت الشكوك تحوم حولها ومخرجاتها ايضاً عام 2018.

واضاف اسدي، ان السبب الاخر، هو ان هذه الانتخابات تأتي بعد 19 عاماً من سقوط النظام السابق واقامة نظام اتحادي فدرالي يعتمد النظام البرلماني لادارة الدولة، لافتاً الى ان الدورات الاربع الماضية اعتراها الفشل والنجاح، ولكن نسبة الفشل كانت اكبر فيما يتعلق بادارة الدولة.

واعتبر اسدي، ان العراق مقبل على طريقة او نظرية جديدة في الانتخاب بعد تغيير قانون الانتخابات، وتغيير المفوضية العليا للانتخابات بشكل تام حيث كانت تتكون سابقاً من ممثلين سابقين لقوى سياسيين، والان اصبحت المفوضية مستقلة، وشكلت من القضاة باعتبار ان هناك ثقة بالقضاء، ووصفه بالسور الاخر الوظيفي او الاداري الذي يلتجأ اليه.

وتوقع اسدي، ان تجرى الانتخابات بدرجة مقبولة من الاداء الفني، وقال ان الانتخابات اصبحت مهمة ومفصلية بعد تغيير قانون الانتخاب، واصبحت هناك دوائر متعددة للانتخاب، لذلك من المتوقع ان تحدث هزة في نتائج الانتخابات ما بين القوى السياسية والمستقلين واخرين.

ورأى المتحدث الرسمي باسم تحالف فتح، ان تحالف الفتح سيحصل على اكبر نسبة من الاصوات، ولم يعترض على تغيير قانون الانتخاب، مشيراً الى ان الهزة في النتائج لن تغير الصورة النمطية، فالتقديرات الاولية تقول ان القوى السياسية الموجودة في الساحة ستبقى موجودة ولكن تختلف نسب وجودها.

كما اكد اسدي، ان حراك تشرين سوف لن يكون له تمثيل شيء يذكر في الخارطة السياسية العراقية وفقاً لتحليلات المراقبين، وعزى السبب بان هذا الحراك اخفق ولم يفرز نتاجات حزبية او منظمات او هيئات تنظم وضعه حتى يدخل المنافسة السياسية بشكل قانوني.

هذا وقد دخلَ قرارُ حلِ البرلمان العراقي حيزَ التنفيذ تمهيداً لإجراءِ الانتخاباتِ التشريعية المبكرة الأحدَ المقبل.

وفيما يجري التصويتُ الخاص للقوات الأمنية غداً الجمعة، بدأَ في عموم العراق تنفيذُ الخطة الأمنية لحمايةِ العملية الانتخابية وسْطَ دعواتٍ واسعة للمشاركة.

ويحق لنحو 14 مليون عراقي، التصويت لاختيار 329 نائبًا من بين ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 38 دائرة انتخابية، فيما من المقرر ان تجري الانتخابات وفق معايير دولية حيث ستتم بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.
رقم : 957661
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
7 تشرين الأول 2021
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
7 تشرين الأول 2021
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
7 تشرين الأول 2021
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
7 تشرين الأول 2021
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
6 تشرين الأول 2021
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
6 تشرين الأول 2021
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
إيران حاولت إغتيال مُقامِر"إسرائيلي" تُطارده عصابات المافيا!
5 تشرين الأول 2021
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
5 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟