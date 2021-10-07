الدفاع الروسية: تشكيلات عسكرية جديدة

وقال شويغو، خلال اجتماع للهيئة القيادية لوزارة الدفاع: "أما بالنسبة للمنطقة العسكرية الشرقية، فمن أجل القيام بالرد المناسب، تقرر اتخاذ 35 إجراءً تنظيميًا هذا العام.



وأضاف: "أهم هذه الإجراءات، تشكيل فوج مشاة مؤلل في الفرقة 127 وفوج صواريخ دفاع جوي في الاحتياطي المتحرك".



ووفقاً لوزير الدفاع الروسي، فإن المنطقة العسكرية الشرقية ستتسلم بحلول نهاية هذا العام (2021)، 1606 قطع من الأسلحة والمعدات العسكرية.



وأشار شويغو إلى أن "حصة الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة التي تتسلح بها الوحدات والتشكيلات التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية ستزداد حجما لتبلغ نسبة 56%".