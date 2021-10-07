تأكيد ايراني على الموقف الداعم للبنان

وركزت اللقاءات على العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت وسبل تطويرها والدور الذي تلعبه ايران في دعم لبنان حكومة وشعبا بالاضافة الى تطورات المشهد الاقليمي فيما يتعلق بالتهديد الاسرائيلي للمنطقة عموما وللسيادة اللبنانية خصوصا.



وفي هذا الصدد رأت الأوساط الدبلوماسية اهمية الدور الريادي الذي تلعبه ايران في المنطقة ووقوفها الى جانب لبنان بمواجهة مشروع الهيمنة الصهيو اميركي.



زيارة وزير خارحية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى لبنان، زيارة مهمة بالشكل والمضمون، يرى فيها اللبنانيون استمرا لدعم ايران لبنان ووقوفها الدائم الى جانبه بكل أزماته السياسية والإقتصادية.



وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما كانت، ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة.



ولدى وصوله مطار بيروت ألقى عبد اللهيان كلمة هنأ فيها "الشعب اللبناني الشقيق بمناسبة تأليف الحكومة الجديدة، وقال: "أود في هذه المناسبة أن أنقل التحيات العطرة والخالصة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة السيد إبراهيم رئيسي الى الشعب اللبناني العزيز وللمقاومة الباسلة والى الحكومة اللبنانية الشقيقة".



وأضاف: "أود في هذه الزيارة الرسمية الى لبنان الشقيق ان أعلن موقفا صريحا وحازما بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكما كانت، ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة من اجل كسر الحصار الظالم الذي يتعرض له في مثل هذه المرحلة الحساسة من تاريخه ولن تبخل بأي أمر في مجال مساعدة لبنان و مؤازرته في حال طلب أي مساعدة تقدم في هذا الإطار".



وختم: "إننا على ثقة تامة بأنه كما تمكن الشعب اللبناني الشريف من تخطي المراحل الصعبة التي مر بها بأنه بإذن الله سيتمكن في هذه المرحلة أيضا من تجاوز الصعوبات التي يعانيها".



وفي سياق متصل رحبت كتلة الوفاء للمقاومة بزيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان الى بيروت.



وجاء في البيان الذي صدر عصر اليوم الخميس بعد اجتماع الكتلة: اننا نرجب بمعالي وزير خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة حسين أمیر عبد اللهيان، الذي يزور لبنان حاليّاً.



وترى الكتلة في زيارته والمباحثات التي يجريها مع المسؤولين والقوى السياسيّة تأكيداً صادقاً لموقف الأخوّة والصداقة والدعم والتضامن الذي تلتزمه بلاده قيادةً وشعباً إزاء لبنان وقضاياه وهمومه واهتماماته.



وأكدت: أننا ننتهز الفرصة لنعرب عن شكرنا الكبير للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ولنؤكد عمق الروابط والعلاقات التي نحرص على تطويرها بين الشعبين والدولتين.



وأدانت الكتلة كل تدخل خارجي وعلى أي مستوى كان، ينتهك سيادتنا الوطنيّة ويحاول أن يفرض مناخات سياسيّة ضاغطة تحرف التحقيقات عن مسارها القانوني.



وترى أنّ من يمارس سياسات ظلم الشعوب والدول ليس مؤهلاً ولا جديراً بأن يدلي بتوجيهاته في تحقيقات نحرص أن تكون نزيهة وقانونيّة وعادلة.



والجدير بالذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتوانى يوما عن دعم لبنان ومقاومته ضد الاحتلال الاسرائيلي هذا بالاضافة الى المساعدات الانسانية وعلى راسها مده بالمحروقات و مواجهة جائخة كورونا ومشاريع تتعلق باعادة الاعمار والبنى التحتية في جميع المناطق اللبنانية.

