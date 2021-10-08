الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 08:16

ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة

ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
وقال بلوجي في كلمته الخميس خلال اجتماع اللجنة الاولى للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة: ان الحقيقة التي لا تنكر حول الاتفاق النووي هي ان ايران الوحيدة التي كانت ملتزمة ببنود الاتفاق النووي ولم تنفذ الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) التزاماتها طبقا لهذه الوثيقة.

واضاف: ان ايران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ سائر الاعضاء التزاماتهم والالغاء السريع لجميع اشكال الحظر الظالمة.

وتابع مستشار الممثلية الايرانية في الامم المتحدة: على الدول الاوروبية فضلا عن تنفيذ التزاماتها طبقا للاتفاق النووي، ينبغي عليها ايضا الضغط على اميركا للعودة الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واضاف: على مدى المفاوضات النووية استخدمت السعودية و"اسرائيل" كل امكانياتهما لتقويض عملية الاتفاق النووي. بطبيعة الحال فان موقفهما من الاتفاق النووي لم يثر استغرابنا وبعد المصادقة على الاتفاق في مجلس الامن الدولي بالاجماع لم يفوتا اي فرصة لبث الاتهامات الكاذبة لتقويض الاتفاق النووي والقرار (2231) ومازالتا تتابعان مثل هذه السياسات التي تاتي على النقيض من التزاماتهما الصريحة بميثاق الامم المتحدة.

وتابع الدبلوماسي الايراني: ان السعودية تتهم ايران في الوقت الذي ترفض فيه تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم مطالبات الوكالة المتكررة لذلك، وبالتالي فان الوكالة غير قادرة على المراقبة الكاملة والتحقق من البرنامج النووي السعودي.

وحول الاتهامات المتعلقة بالامن الاقليمي اعلن بلوجي بان توجيه اتهامات لا اساس لها حول البرنامج الصاروخي الدفاعي الايراني يعد محاولة يائسة للتغطية على النفقات العسكرية الهائلة للسعودية وسعيها الذي لا يتوقف لشراء الاسلحة.

واعتبر بلوجي ان المصدر الحقيقي لانعدام الامن الاقليمي هو التواجد العسكري الواسع للقوات الاجنبية والقواعد العسكرية الاجنبية في دول المنطقة ومنها السعودية وقال: اننا نامل بان تنتبه السعودية لدعوة ايران للحوار داخل المنطقة وحل مشاكل المنطقة.
رقم : 957703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
8 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
8 تشرين الأول 2021
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
7 تشرين الأول 2021
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
7 تشرين الأول 2021
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
7 تشرين الأول 2021
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
7 تشرين الأول 2021
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
7 تشرين الأول 2021
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
6 تشرين الأول 2021
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
ماكرون يصطاد في الماء العكر.. ويبدأ حملته الانتخابية بإشعال الفتن بين الجزائر وتركيا
6 تشرين الأول 2021
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي
6 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟