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الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 08:24

آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل

آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
وأوضح آية الله خاتمي في كلمته مساء الخميس في مرقد الامام الرضا (ع) في مدينة مشهد بان الاخبار الواردة حول جمهورية آذربيجان تشير الى انهم يقدمون امكانيات متعددة للصهاينة، ولكن عليهم الحذر من انهم يواجهون جارا قويا مثل ايران، "وانني بصفة مواطن اقول لهم باننا لا نطيق تواجد هذا الشيطان (الكيان الصهيوني) بالقرب من حدودنا.

واضاف: ان مثل هذه الالاعيب مؤشر لنكران الجميل اذ ان ايران كانت قد ادانت الاحتلال الارميني لاجزاء من اراضي جمهورية آذربيجان (والتي تم تحريرها خلال الحرب الاخيرة بينهما) واليوم ياتون (مسؤولو جمهورية آذربيجان) باعداء ايران الى جوارها.

وتابع عضو مجلس خبراء القيادة: ان من تراودهم اضغاث احلام عليهم ان يعلموا بان مختلف الدول جاءت للمشاركة في الحرب ضدنا في فترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام خلال الفترة 1980-1988) منها اميركا وفرنسا وبريطانيا والمانيا والتي كانت قد اتت بكل امكانياتها الا انها تلقت الصفعة وستتلقى الصفعة مستقبلا ايضا.

وشدد خاتمي على ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست هجومية بل تتمثل في منع العدوان، لافتا الى انها لم ولن تهجم على اي دولة لكنها سترد بقوة على من يريد توجيه ادنى ضربة للبلاد.

وقال: ان سياستنا هي ان نمنع العدوان. سياستنا ليست هجومية، فمنذ تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لم نهجم على اي دولة ولن نهجم ولكن لو اراد احد توجيه ادنى ضربة للبلاد فانه سيتلقى صفعة قوية. 
رقم : 957705
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