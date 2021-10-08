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الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 08:29

انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية

انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية
ويشمل التصويت الخاص منتسبي الاجهزة الامنية والنزلاء والنازحين فيما يجري الاقتراع العام يوم الاحد المقبل في عموم العراق والتي يتنافس بها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و 109 أحزاب.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عن جاهزيتها ليوم الاقتراع بعد اجرائها عدد من المحاكاة الناجحة فيما اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عددا من التوجيهات للجنة الامنية العليا للانتخابات

والتي تمثلت بما يلي:

1. على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

2. رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة.

3. يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.

4. التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.

5. يُمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.

6. كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.
رقم : 957707
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