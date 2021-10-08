الشيخ شريفة: نرحب بأي تحرك دولي يصب بمصلحة لبنان

و قال المفتي شريفة أن لبنان لا يمكن ان ينعزل عن العالم، وعلى الحكومة دور أساسي في إعادة تظهير صورة لبنان في المحافل الدولية.



وسأل ما هو المعيار عند البعض كي يهللوا لوزير خارجية ويرفضون آخر، الى متى اصرار البعض على تنفيذ أجندات لا تريد الخير للبنان، بل وقفت مع اعدائه غير مرة؟.



وقال: في هذه الظروف الصعبة، يجب ان ينحصر اهتمام المسؤولين بتأمين الحلول واجتراحها والعمل على إعادة ربط وتشبيك العلاقات الدولية بما يخدم الوطن والمواطنين.



وأضاف: يجب أن تكون القاعدة أن كل من يدعم لبنان مرحب به باستثناء العدو الصهيوني، وعلينا أن نميز بين من وقف الى جانب مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وبين من وقف مع المعتدي، بخاصة أن المنطقة بأسرها متجهة نحو تفاهمات، وفي نفس الوقت في لبنان هناك من تضيق صدورهم لاي انفتاح.