بكين تطلب من واشنطن توضيحات بشأن اصطدام غواصتها النووية

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، عن بالغ قلق بكين إزاء الحادثة التي أكد البنتاغون وقوعها وكشفت وسائل إعلام أمريكية أنه حصل في بحر الصين الجنوبي.



وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنخرطة الكشف عن تفاصيل الحادث، بما في ذلك المكان الذي حصل فيه وهدف رحلة الغواصة وماهية الجسم الذي اصطدمت به وما إذا كان هناك أي تسرب إشعاعي أو ضرر للبيئة".



وحسب البيانات المنشورة أمس من قبل موقع USNI News نقلا عن مسؤولين في البنتاغون، أصيب 11 بحارا جراء الحادث الغامض الذي تعرضت له غواصة "كونيكتيكوت" في بحر الصين الجنوبي في الثاني من أكتوبر الماضي، عندما كانت في طريقها إلى جزيرة غوام في غرب المحيط الهادئ.



وأكدت البحرية الأمريكية أن الغواصة وصلت إلى غوام اليوم.