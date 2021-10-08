العراق.. إجراءات أمنية مكثفة قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر

وشهدت مدينة الصدر، اقبالاً واسعاً على مراكز الانتخابات بعد بدء التصويت الخاص صباح اليوم الجمعة.



وكثفت القوات الأمنية اجراءاتها قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر بالتزامن مع توافد المنتسبين للادلاء باصواتهم، مشيرا الى وجود انسيابية عالية للحركة في الشوارع".



وأضافت، إن "هناك خطة امنية منسقة بين القوات الامنية، ولا توجد أي مضايقات أو قطوعات رئيسية في المدينة".



وانطلقت قبل قليل، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.