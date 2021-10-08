المقاومة الفلسطينية تدعو للرباط بالمسجد الأقصى رفضاً لإعتداءات الاحتلال

وشددت على ما أقرته محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى هو قرار غاشم يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه.



وأوضحت أن هذا القرار الشيطانى الخبيث هو مقدمة لمؤامرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مما يساعد المستوطنين للاستمرار فى ممارسة جرائمهم ضد المسجد الأقصى والقدس .



وتابعت، المسجد الأقصى آية في القرآن وجزء من العقيدة، مضيفة "لن نفرط بذرة تراب من القدس والاقصى ما حيينا.".



وحذرت الاحتلال من استمرار جرائمه بحق القدس والأقصى، فمعركة سيف القدس وتداعياتها ما زالت حاضرة في الميدان.



ودعت جماهير الشعب الفلسطيني فى القدس والضفة الغربية وفى أراضى الـ٤٨ للاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى رفضاً لهذا التعدي الواضح بحق الأرض والمقدسات.



وطالبت جماهير الأمة بالقيام بواجبها المقدس تجاه مسرى نبيها ومعراجه إلى السماء، فإن الدفاع عن القدس واجب المسلمين جميعاً.