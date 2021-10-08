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الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 16:18

البرلمان الايراني يشارك في ‘‘التحضيري‘‘ لمؤتمر تغيّر المناخ

البرلمان الايراني يشارك في ‘‘التحضيري‘‘ لمؤتمر تغيّر المناخ
واستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روما "حمید بیات" الوفد البرلماني الايراني المشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر تغيّر المناخ .

وتطرق السفير الإيراني في روما، على هامش لقائه بالوفد، الى الامكانيات الإيطالية في مجال البيئة والزراعة الحديثة، منوهاً باستعداد المسؤولين الإيطاليين للتعاون مع ايران في مجال الزراعة والبيئة وسبل مواجهة التغير المناخي.

وستناقش الاجتماعات التي تأتي بمشاركة 72 بلدا و8 منظمات دولية، الطموحات العالمية لمواجهة تغير المناخ، فضلًا عن تطوير الحلول اللازمة للتصدي والتعامل مع الأضرار التي تنجم عن تغير المناخ في أكثر البلدان تأثرًا، كما تناقش الاجتماعات الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في غلاسكو- اسكتلندا، ويشكل المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهذا المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.
مصدر : وكالات
رقم : 957771
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