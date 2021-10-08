من هو اسامة النجيفي المرشح للانتخابات البرلمانية في العراق

وكان هناك خلاف مع عائلة النجيفي مع الحكومات السابقة، بسبب توجهاتها في ضم الموصل إلى تركيا حيث أن جده طالب باستفتاء دولي حول ذلك حيث أن عائلة النجيفي من أصول تركية . وكان الخلاف الرئيس مع حكومة البعث من أول أيام استلامها السلطة.



بسبب هذا الخلاف سجن أعمام النجيفي، وقتل أحدهم أيضا على يد البعثيين. رغم الاستهداف، بقيت لديهم قسما من الأراضي، حيث أن ما لا يقل عن 70 ألف دونم، صادرتها حكومة البعث من أراضي العائلة في مدينة الموصل؛ فبقي مساحات من تلك الأراضي، حيث أنشأ عليها مزرعة نموذجية.



الاختصاص الاكاديمي:



بكلوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الموصل عام 1978 ، وبعد ذلك عمل في قطاع الكهرباء في الحكومة العراقية لمدة 12 عاما، وشارك في إعادة بناء محطات الكهرباء في العراق عام 1992.



التجربة السياسية :

• تولى وزارة الصناعة والمعادن في مايو 2005 تحت رئاسة وزراء غازي الياور.



• عام 2006 أنتخب عضوا في مجلس النواب عن محافظة الموصل - القاﺋﻤة العراقية.



• عام 2009 فاز تجمع الحدباء الوطني الذي يترأسه بانتخابات مجلس محافظة نينوى بأغلبية الأصوات، وشكل الحكومة المحلية.



• عام 2009 إنتخب كأمين عام تجمع عراقيون الوطني الذي يضم كتلا سياسية وأحزاب وشخصيات وطنية.



• وفي نوفمبر 2010 ، تولى رئاسة البرلمان العراقي.



• وفي سبتمبر 2014 ، تولى منصب نائب رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، قبل إلغاء هذا المنصب في العام 2015 ضمن حزمة إصلاحات حكومية وافق عليها البرلمان العراقي.



وفي أيار 2017 أعلن عن تأسيسيه حزبا عراقيا جديدا اسمه "للعراق متحدون" بهدف تجميع جهود أطراف وشخصيات الكتل السياسية للتعاطي مع تبعات ما بعد استعادة مدينة الموصل ورحيل تنظيم داعش ومواجهة الإشكالات الناجمة عن ذلك.



• عام 2019 أعلن انطلاق "جبهة الإنقاذ والتنمية" برئاسته.