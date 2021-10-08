الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 17:08

عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان

عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
وقال أمير عبد اللهيان في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر السفارة الايرانية في بيروت، ان ايران تكن احتراما خالصا لاستقلال لبنان، مشسيرا الى أنه أكد للمسؤولين اللبنانيين على ان ايران على اتم الاستعداد لوضع امكانياتها لانشاء محطتين لتوليد الكهرباء.

كما اشار أمير عبداللهيان على أن ايران على استعداد ايضا لتأمين حاجات لبنان من الادوية والاغذية والمستحضرات الطبية، وانشاء مترو الانفاق، وشدد على أن شعوب المنطقة لا يمكن ان تسمح للولايات المتحدة بنجاح الحصار الذي تفرضه على بلدان المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الايرانية السعودية اعتبر ان المحادثات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح ونحن بحاجة للمزيد من الحوار وقد توصلنا الى نتائج محددة و "الحوار بين ايران والسعودية هو حوار بناء ونأمل ان يصب في خدمة مصالح البلدين، ودور ايران والسعودية له بالغ الاهمية على صعيد ارساء الاستقرار في المنطقة".

وبخصوص المفاوضات النووية، أكد ويزر الخارجية الايراني أن طهران ستعود الى محادثات فيينا على ان يتم تحقيق المصلحة الوطنية لايران وشعبها، وقال: سنعتبر السلوك الأميركي هو المعيار الأساسي فيما يخص المحادثات النووية وسنقوم بتقييم السلوك الأميركي.

وحول التهديدات الصهيوني لايران اعتبر أمير عبد اللهيان ان الكيان الصهيوني يعيش أياما صعبة ولن نسمح بأن يتحول هذا الكيان إلى عنصر تهديد قرب الحدود الإيرانية، " الكيان الصهيوني أصغر من أن يشكل تهديدا بوجه إيران ومع ذلك لن نقبل بحضوره أمنيا قرب حدودنا.
مصدر : وكالات
رقم : 957785
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
8 تشرين الأول 2021
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
8 تشرين الأول 2021
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
8 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
8 تشرين الأول 2021
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
7 تشرين الأول 2021
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
7 تشرين الأول 2021
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
7 تشرين الأول 2021
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
7 تشرين الأول 2021
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
7 تشرين الأول 2021
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
6 تشرين الأول 2021
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
6 تشرين الأول 2021
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
الرواية السعودية لمحادثات "ابن سلمان" مع "سوليفان"
6 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟