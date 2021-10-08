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الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 18:35

‘‘قسد‘‘ تختطف أكثر من 100 مدني في ريف الحسكة

‘‘قسد‘‘ تختطف أكثر من 100 مدني في ريف الحسكة
وقالت مصادر محلية إن "عددا كبيرا من العربات العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي وآليات تابعة لميليشيا "قسد" حاصرت القرى التابعة لناحية تل براك شمال شرق المحافظة منذ ليل أمس وداهمت المنازل في قرى سميحان وتل الفرس والجسعة واختطفت أكثر من 100 مدني من أهالي القرى واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد أن ارتكبت أبشع التصرفات بحق الأهالي من تنكيل وضرب وشتائم".

وأشارت المصادر إلى أن "حملة الاعتقالات التي نفذتها "قسد" جاءت بعد الاحتجاجات الشعبية لأبناء المنطقة رفضا لإقدام الميليشيا على سرقة المحولة الكهربائية "نستل" شمال الناحية والتي تغذي المناطق والتجمعات السكانية المحيطة لنقلها واستغلالها في تغذية مقراتها العسكرية وبعض من مواقع تمركز قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة".

وتابعت المصادر أن "مسلحي قسد" داهموا أيضا منزل أحد أبناء شيخ عشيرة البو خطاب التابعة لقبيلة الجبور واعتدوا على رجل طاعن في السن وقاموا بتكسير محتويات المنزل وسرقة جوالات من باقي المنازل التي قامت بمداهمتها".

وكشفت المصادر أن "أغلبية الأهالي الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد "قسد" قضوا ليل أمس خارج المنازل خوفا من بطش مسلحيها بسجلهم الإجرامي بحق المنطقة ولا سيما أنهم لا يمتلكون أي أسلحة للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الميليشيا وممارساتها الإجرامية".

وشهدت منطقة تل براك بريف الحسكة الشمالي الشرقي أمس احتجاجات شعبية لأهالي تل براك للوقوف بوجه "قسد" ومنعها من التعدي على الممتلكات العامة والتي قامت بمحاولة تفريقهم بإطلاق الرصاص الحي ما أدى لمقتل مدني وإصابة 16 آخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 957793
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