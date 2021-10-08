إصابات بقمع الاحتلال لمسيرات بالضفة والقدس

فقد أصيب عشرات المواطنين يوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات رافضة للاستيطان في بلدتي بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن مواطنًا أصيب بالرصاص المطاط، إضافة لعشرات الإصابات بالاختناق نتيجة قمع المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية ببلدة بيت دجن شرق نابلس.



وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح.



وتركزت المواجهات بمنطقة الهوتة في جبل صبيح، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز، ونقل بعضهم إلى المستشفى الميداني للعلاج.



كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة (8-10)، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم منطقة الكرم في البلدة، وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيًّا.



وفي الأثناء، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.



وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا.



وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتصعيد المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن.



وفي السياق، نظمت حركة حماس وعائلة القواسمة مسيرة في مدينة الخليل تضامناً مع الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام لليوم 79 على التوالي، بمشاركة من فعاليات المدينة وذوي الأسرى المضربين عن الطعام.



وردد المشاركون هتافات تضامنية مع الأسير القواسمة والأسرى المضربين عن الطعام مشيدين ببطولاتهم وتضحياتهم.