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الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 20:12
الكاظمي: حريصون على توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات
وأعلن أنه لن يتسامح إزاء أي تساهل من قبل الحكومة بشأن العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن "العراق ليس حديقة لأحد ولا يخضع لأفراد أو أحزاب".
مصدر :
وكالات
رقم :
957806
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