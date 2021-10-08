البحرين.. انتفاضة شعبية مناهضة للتطبيع

وافادت مصادر محلية بأن قوات النظام البحريني قد انتشرت بكثافة مدججة بالسلاح، ورغم كل هذه الإجراءات المشددة والاستباقية خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة ومناهضة للتطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي وطالب المشاركون في التظاهرة المركزية بطرد الصهاينة من بلدهم البحرين مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة.



و قامت قوات النظام الخليفي بمنع المحتجين من الوصول الى محيط السفارة الإسرائيلية، مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والإعتقال .



ويتواصل الحراك الرافض للتطبيع في عدد من المناطق،فقد اعتصم أهالي السنابس في وقفة غاضبة منددين بفتح سفارة الاحتلال في المنامة ومؤكدين تضامنهم مع الأسرى السياسيين وتمسكهم بحقهم في نيل الحرية. كما خط الثوار الجدران في بلدة بوري، والشوارع في المقشع، بالشعارات المناهضة للتطبيع الخليفي مع الصهاينة المجرمين والمشددة على إسقاط اتفاقيات العار والخيانة".



ويعم الحراك الشعبي غالبية المناطق من تظاهرات ووقفات ودوس للعلم الإسرائيلي إضافة إلى حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لتطبيع نظام البحرين مع كيان الاحتلال وافتتاح سفارة له مؤخرا في بلادهم .



صرخة غضب زلزلت جدران سفارة الاحتلال وقصور ملوك النظام البحريني لتزرع التظاهرات الرافضة للتطبيع التي عمت مناطق عدة في البحرين الرعب في قلب النظام واعوانه واوصلت رسالة قوية مفادها انه مهما انحنى ملوك التطبيع فلن نبيع القضية الفلسطينية.



واستنكر عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم افتتاح سفارة كيان الاحتلال الاسرائيلي في المنامة. فيما شدد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الصهيونية، وقد اتسقت جمعية الوفاق الاسلامية في هذا المطلب حيث دعت لاستمرار وتفعيل الحراك الشعبي بشكل متواصل ورفع الصوت عالياً في وجه الغطرسة والاستفراد وإدارة الظهر من قبل هذه السلطة في التطبيع وفتح البحرين للمغتصبين وتحدّيها لإرادة شعب البحرين وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية والقرارات الدولية في ما يتعلق باحتلال فلسطين



زيارة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي للبحرين الأسبوع الماضي أججت مشاعر الغضب لدى هذا الشعب الاصيل الذي طالما كانت القضية الفلسطينية على رأس سلم اولوياته، وهو بريء من ذنب نظام يهرول بطريقة غير طبيعية نحو التطبيع متجاهلا لشعبه ولكل الراي العام الفلسطيني والدولي الذي استنكر وشجب سياسة التطبيع من جانب النظام البحريني الذي يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويساعده في ارتكاب مزيد من عمليات القتل والجرائم وتوسيع الاستيطان.



وعليه فمهما هرولت تلك الانظمة المنبطحة نحو التطبيع معتقده انها بذلك تحافظ على عروشها فلها ان تعلم ان ثمن هذه الخيانة كبير وان الشعوب النابضة الناطقة بالحق لا تتنازل عن شبر من ارض العرب والمسلمين فلسطين ، وعليها ان تاخذ العبرة من الدول التي سبقتها في التطبيع وما جنته من تلك الصفقة الخاسرة.

