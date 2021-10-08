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الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 20:22

أوكرانيا تعلن عن رغبتها بإلانضمام الى المجلس التركي

أوكرانيا تعلن عن رغبتها بإلانضمام الى المجلس التركي
وقال كوليبا خلال ندوة سياسية بجامعة "إيفان فرانكو" الوطنية بمدينة لفيف الأوكرانية بمشاركة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: "نعاني من العدوان الروسي منذ 7 سنوات، وأوكرانيا ليس لديها ضمان أمني بخلاف البلدان الأخرى لأنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فأمننا يعتمد على أنفسنا وعلى شراكة أصدقاء حقيقيين مثل تركيا".

وأكد كوليبا أن تشاووش أوغلو "ساند سيادة أوكرانيا في أصعب الظروف"، وأنه بفضل نظيره التركي تمكن أكثر من ألف أوكراني من العلاج في أنطاليا التركية إثر إصابتهم في منطقة دونباس.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لعب دورا هاما في تحرير أهتم تشيكوز وحلمي أميروف" (قادة من تتار القرم) عام 2018.

كما أشاد كوليبا بالمساعدات التركية لأوكرانيا في مكافحة وباء فيروس كورونا، مشيرا إيضا إلى إرسال بلاده طائرات ومروحيات إلى تركيا للمشاركة في إخماد الحرائق.

وأكد كوليبا عقب محادثات مع تشاووش أوغلو أن بلاده تتطلع إلى الانضمام بصفة مراقب إلى المجلس التركي، الذي يجمع 5 دول ناطقة بالتركية وهي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، ويرتكز عمله على أربعة مبادئ رئيسية تشمل التاريخ المشترك واللغة والهوية والثقافة.

في وقت سابق، صرحت نائبة رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية، أمينة جباروفا، بأن أوكرانيا وريثة الثقافة التركية وتسعى للمشاركة في المجلس التركي.

وفي وقت سابق رفضت موسكو ادعاءات أنقرة حول عدم شرعية الانتخابات في شبه جزيرة القرم الروسية، التي تعتبرها تركيا "جزءا من الأراضي الأوكرانية"، وأكدت أنها لن تترك هذه الادعاءات دون اهتمام.
مصدر : وكالات
رقم : 957810
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