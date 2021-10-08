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الجمعة 8 تشرين الأول 2021 ساعة 22:08

مفوضية الانتخابات بالعراق: لا مشاكل تقنية بجهاز التصويت

مفوضية الانتخابات بالعراق: لا مشاكل تقنية بجهاز التصويت
کما اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جانب الرصافة ببغداد، الجمعة، عدم تسجيل أية مشاكل بأجهزة الاقتراع والتحقق في التصويت الخاص حتى الساعة الرابعة مساء اليوم.

وقال مدير إعلام مكتب انتخابات بغداد- الرصافة فلاح خابط في حديث تلفزيوني "لدنيا 49 مركزا و281 محطة للتصويت الخاص في جانب الرصافة"، مبينا أنه "لم يتم تسجيل أية مشاكل بأجهزة الاقتراع والتحقق في التصويت الخاص حتى الساعة الرابعة مساء اليوم".

وأضاف، أنه "لم يتم استخدام جهاز التحقق القديم للبصمة والإجراءات حصراً بجهاز التحقق الجديد".

وأشار إلى أن "من لم يتمكن من الإدلاء بصوته في التصويت الخاص سيسمح له بالتصويت في يوم الاقتراع العام".
مصدر : وكالات
رقم : 957817
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