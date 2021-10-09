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السبت 9 تشرين الأول 2021 ساعة 08:44
حماس: القصف الصهيوني على سوريا يؤكد إرهاب الكيان
ولفت قاسم ان "هذا العدوان الصهيوني لكل مكونات الأمة يجب أن يواجه بصورة موحدة من الجميع، لوضع حد لإرهاب الاحتلال الصهيوني ومنعه من مواصلة عدوانه كخطوة على طريق طرده من كل الأرض العربية".
مصدر :
وكالات
رقم :
957852
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