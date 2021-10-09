حماس: القصف الصهيوني على سوريا يؤكد إرهاب الكيان

ولفت قاسم ان "هذا العدوان الصهيوني لكل مكونات الأمة يجب أن يواجه بصورة موحدة من الجميع، لوضع حد لإرهاب الاحتلال الصهيوني ومنعه من مواصلة عدوانه كخطوة على طريق طرده من كل الأرض العربية".