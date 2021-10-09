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السبت 9 تشرين الأول 2021 ساعة 08:57

رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية

رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
وقال آية الله رئيسي في كلمته الجمعة في حشد من النخب وعلماء الدين واسر الشهداء والمضحين في محافظة بوشهر جنوب البلاد: انه وبغية الوصول الى هذا الامر وتبؤء المكانة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الاولى في المنطقة فاننا بحاجة الى تخطيط علمي وهادف للتقدم المستديم للصناعة النووية على اساس احدث المواصفات الدولية حيث تم ابلاغ منظمة الطاقة الذرية بآليات هذا العمل.

وأضاف: ان التكنولوجيا النووية ستحقق في المستقبل التنمية العلمية والتقدم المذهل للدول ولا ينبغي ان نتخلف عن ركب الحركة العلمية في العالم.

وتابع: ان محطة بوشهر للطاقة تعمل بأقصى طاقتها الاسمية وتولد ألف ميغاواط من الكهرباء وستزداد هذه الكمية الى 3 اضعاف بعد تنفيذ مراحل تطوير المحطة.

وقال: أوكلت لمنظمة الطاقة الذرية مهمة زيادة قدرة توليد الكهرباء في البلاد إلى عشرة آلاف ميغاواط.

وأضاف آية الله رئيسي، يتعين على المنظمة القيام بمهمة أخرى وهي توفير جزء من مياه الشفة في بوشهر عن طريق تحلية المياه نوويا.
رقم : 957857
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