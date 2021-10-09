السعودية: هجوم بطائرة مسيرة على مطار جازان وسقوط إصابات

وزعم المتحدث أن ستة سعوديين وثلاثة بنغال وسودانياً أصيبوا في الهجوم، كما تهشّمت بعض واجهات المطار.



وفي وقت لاحق اليوم السبت، زعم تحالف العدوان أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت صوب المطار، حسبما نقل عنه تلفزيون الإخبارية السعودي.



وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان الذي تقوده المملكة في اليمن؛ أن مقذوفاً سقط على مطار الملك عبد الله في جازان.



وأشار المتحدث "تركي المالكي" مساء الجمعة إلى أنّ الصاروخ أطلقته حركة أنصار الله اليمنية زاعماً أنه أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجراح طفيفة.



وقال إن الجهات المختصة تجري متابعتها للحادث.



وغالباً ما تستهدف القوات اليمنية المشتركة (الجيش واللجان الشعبية) مطار جازان بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلا أن السعودية تدعي أنها اعترضتها رغم أن مشاهد تُنقَلُ عن إصابات الصواريخ والطائرات لأهدافها.