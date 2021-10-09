6 عمليات إطلاق نار وإصابة 3 مستوطنين في الضفة

ففي يوم أمس الجمعة سجلت عمليتا إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال بالقرب من حاجز يتسهار جنوب نابلس، وفي بلدة قباطية، كما شهدت مدينة جنين إلقاء أكواع متفجرة.



واندلعت مواجهات في 11 نقطة مواجهة، في مناطق متفرقة أدت إلى وقوع عشرات الإصابات أبرزها في بلدة بيتا التي سجلت وحدها 74 إصابة.



وتوزعت نقاط المواجهة بالضفة في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح وبلدة بدو بالقدس، ومنطقة باب الزاوية والبلدة القديمة بمدينة الخليل، وبلدة قباطية بجنين، والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية وبلدة كفر قدوم، وبلدتي بيتا وبيت دجن، ومنطقة حاجز حوارة في نابلس.



ويوم الخميس، اندلعت مواجهات في أكثر من منطقة أبرزها في مدينة القدس، وأسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين بجراح بالقرب من منطقتي باب العامود والأسباط.



وشهدت بلدة بيتا بنابلس إلقاء أكواع متفجرة، بالإضافة إلى إلقاء الزجاجات الحارقة قرب مستوطنة "حلميش" قرب رام الله.



واندلعت مواجهات في 12 نقطة مواجهة في باب العامود وسلوان ورأس العامود وباب الأسباط في مدينة القدس، وبلدتي بيت أمر وترقوميا بالخليل، ومحيط مستوطنة حلميش في رام الله، ومحيط مستوطنة معاليه عاموس قرب بيت لحم، و بلدات اللبن الشرقية وبورين وبيتا جنوب نابلس.



ويوم الأربعاء نفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار، الأولى في حي المخفية بمدينة نابلس، والثانية في بلدة كفر دان بجنين.



واندلعت مواجهات في 5 نقاط في بلدة حزما قرب القدس، ومنطقتي باب الزاوية ومحيط مستوطنة كريات أربع في الخليل، وبلدة كفر دان بجنين، وحي المخفية بنابلس.



ويوم الثلاثاء اندلعت مواجهات في 10 نقاط، في حي الطور بمدينة القدس، ومفرق طارق بن زياد بمدينة الخليل، ومنطقة وادي الرحال ومحيط مستوطنة مجدال عوز قرب بيت لحم، ومحيط جامعة خضوري في طولكرم، واللبن الشرقية بنابلس، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



ويوم الاثنين الماضي، اندلعت مواجهات في 11 نقطة، تخللها إلقاء زجاجة حارقة قرب بيت إيل.



وتوزعت نقاط المواجهة في حي الطيرة ومحيط مستوطنات "بيت إيل وبيت حورون وجبعات أساف" المقامة على أراضي المواطنين في رام الله، وبلدتي الخضر وحوسان في بيت لحم، وبلدة يبعد بجنين، وبلدة بيتا ومخيم عسكر بنابلس، وبلدة كفر قدوم ومحيط مستوطنة شعار تكفا في قلقيلية.



ويوم الأحد الماضي، أصيب مستوطن رشقا بالحجارة قرب حزما، وشهدت بلدة يعبد عملية إطلاق نار، بالإضافة إلى إلقاء أكواع متفجرة قرب بيتا جنوب نابلس.



واندلعت مواجهات في 8 نقاط، في بلدات العيسوية وسلوان وحزما قرب القدس، ومخيم العروب بالخليل، وحاجز دوتان قرب جنين، وبلدتي بيتا واللبن الشرقية بنابلس.



ويوم السبت نفذ مقاومون عملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة بجنين، وألقى آخرون أكواعا متفجرة قرب حاجز الريحان بذات المدينة.



واندلعت مواجهات في 6 نقاط، في مسافر يطا بالخليل، وحاجزي الجلمة وريجان قرب جنين وبلدة كفر قدوم قرب قلقيلية، وبلدة بيتا جنوب نابلس.