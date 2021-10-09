100 شخص بين قتيل ومفقود غرقاً بنهر بالكونغو

وعُثِر حتى مساء الجمعة على جثث 51 شخصًا فيما يعتقد أن 69 شخصًا في عداد المفقودين، وفق المتحدث باسم حاكم إقليم مونغالا (شمال شرق) نستور مغبادو، فيما أكد أن 39 شخصًا نجوا من الكارثة.