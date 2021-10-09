صنعاء تحيي الذكرى الخامسة لمجزرة صالة عزاء 'آل الرويشان'

وفي الفعالية التي أقامتها أمانة العاصمة صنعاء بحضور الرئيس مهدي المشاط وحكومة الإنقاذ وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، أكد رئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور، أن فخامة الرئيس، أصر على المشاركة في الفعالية لأهمية الحدث واتساعه ولأنها مسؤولية كل الجهات.



وقال بن حبتور: هذه كارثة نحييها في كل عام لأن ضحاياها أكثر من ألف ما بين شهيد وجريح، مشيرا إلى أنه لم نكن نتوقع أن يكون أعداؤنا في هذا المستوى من الخبث والإجرام ويستهدفوا اجتماعا لعزاء آل الرويشان وتضرب القاعة الممتلئة بالمعزين.



وأضاف: نتذكر في هذه الفعالية أن كل قطرة دم سيدفع ثمنها تحالف العدوان الأمريكي السعودي، لافتا إلى أن قوى العدوان لم تعرف بعد صمود وجبروت هذا الشعب واليمن ليست أي دولة يمكن أن تسكت على الضيم وصمدوا سبع سنوات بقيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.



وأشار إلى أن مناسبة كهذه نريد من خلالها ألا ننسى جرائم العدوان ومن سقطوا شهداء في مختلف المحافظات ونحن نحضر هذه الأيام للاحتفال بيوم عظيم هو يوم مولد النبي الأكرم (ص).



وشدد على أن هذه الفعاليات تذكر المسؤولين بواجبهم تجاه أسر الشهداء والجرحى، ونشكر رئيس الجمهورية على رفعه لمعنوياتنا.