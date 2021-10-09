نابلس..مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريح صحفي: إن حراس مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين، منعوا مزارعي بورين من الاستمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الشرقية منها، وأجبروهم على مغادرة المنطقة.



وتشهد القرى والبلدات، خاصة المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين، اعتداءات متواصلة من المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، وذلك بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.



يذكر أن مستوطني مستوطنة "يتسهار" أشعلوا الأسبوع الماضي النيران بأراضي المواطنين بقرية بورين والتي تحتوي على العشرات من أشجار الزيتون، وقطعت مجموعة من المستوطنين، الأحد الماضي، عشرات أشجار الزيتون المثمرة في البلد.



وتتزامن جرائم المستوطنين في بورين مع شروع وبدء المزارعين بموسم قطف الزيتون، سيما في الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات.



ولفت أهالي بورين، أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، تتكرر في هذه الفترة بهدف ضرب الموسم، الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين، وصمودهم على أراضيهم.



وكانت مجموعة من مستوطني "يتسهار"، أضرمت النار بعشرات أشجار الزيتون، في أرض المواطن أكرم عمران الواقعة قبل نحو شهر.



وتشهد المنطقة الشرقية لبلدة بورين اعتداءات المستوطنين المتكررة، حيث هاجم عشرات المستوطنين من مستوطنتي "ايتسهار وبراخا" قبل أيام أطراف القرية الشرقية.



وتتعرض بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا ويتسهار" المقامة على أراضي القرية.



وتتمثل اعتداءات المستوطنين على القرية، بحرق المحاصيل الزراعية، ومحاولة حرق البيوت والمدرسة والمسجد، وتكسير أشجار الزيتون، وتخريب السيارات.



وتنطلق من "يتسهار" أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة، وقتل المواطنة عائشة الرابي، وحرق مساجد ومركبات.