الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 تشرين الأول 2021 ساعة 15:10

نابلس..مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون

نابلس..مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريح صحفي: إن حراس مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين، منعوا مزارعي بورين من الاستمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الشرقية منها، وأجبروهم على مغادرة المنطقة.

وتشهد القرى والبلدات، خاصة المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين، اعتداءات متواصلة من المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، وذلك بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.

يذكر أن مستوطني مستوطنة "يتسهار" أشعلوا الأسبوع الماضي النيران بأراضي المواطنين بقرية بورين والتي تحتوي على العشرات من أشجار الزيتون، وقطعت مجموعة من المستوطنين، الأحد الماضي، عشرات أشجار الزيتون المثمرة في البلد.

وتتزامن جرائم المستوطنين في بورين مع شروع وبدء المزارعين بموسم قطف الزيتون، سيما في الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات.

ولفت أهالي بورين، أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، تتكرر في هذه الفترة بهدف ضرب الموسم، الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين، وصمودهم على أراضيهم.

وكانت مجموعة من مستوطني "يتسهار"، أضرمت النار بعشرات أشجار الزيتون، في أرض المواطن أكرم عمران الواقعة قبل نحو شهر.

وتشهد المنطقة الشرقية لبلدة بورين اعتداءات المستوطنين المتكررة، حيث هاجم عشرات المستوطنين من مستوطنتي "ايتسهار وبراخا" قبل أيام أطراف القرية الشرقية.

وتتعرض بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا ويتسهار" المقامة على أراضي القرية.

وتتمثل اعتداءات المستوطنين على القرية، بحرق المحاصيل الزراعية، ومحاولة حرق البيوت والمدرسة والمسجد، وتكسير أشجار الزيتون، وتخريب السيارات.

وتنطلق من "يتسهار" أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة، وقتل المواطنة عائشة الرابي، وحرق مساجد ومركبات.
مصدر : وكالات
رقم : 957922
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
9 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
9 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
9 تشرين الأول 2021
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
9 تشرين الأول 2021
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
8 تشرين الأول 2021
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
8 تشرين الأول 2021
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
8 تشرين الأول 2021
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
8 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
8 تشرين الأول 2021
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
7 تشرين الأول 2021
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
7 تشرين الأول 2021
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟
7 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟