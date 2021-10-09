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السبت 9 تشرين الأول 2021 ساعة 18:43

الصحة الايرانية: استمرار تراجع الاصابات والوفيات بكورونا

الصحة الايرانية: استمرار تراجع الاصابات والوفيات بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 7 آلاف و654 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و691 ألفا و634 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1286 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5368 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و201 ألفا و515 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 173 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 122.370 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 44 مليونا و378 ألفا و234 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 18 مليونا و600 ألفا و 554 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 62 مليونا و 978 ألفا و788 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و 144 ألفا و 555 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 7 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 108 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في248 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 85 مدينة.
رقم : 957952
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