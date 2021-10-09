الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 تشرين الأول 2021 ساعة 18:44

برهم صالح: المشاركة بالانتخابات ستشكل نقطة تحول في البلاد

برهم صالح: المشاركة بالانتخابات ستشكل نقطة تحول في البلاد
وقال صالح، في كلمة متلفزة، إن "انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث"، مؤكداً أنها "انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة".

وأضاف، أن "اقتراع الغد فرصة لبِناء دولة قادرة ومقتدرة، لتُصحح المسارات الخاطئة وتضرِب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد".

ولفت إلى أن "الإصلاح المنشود يتحقق من خلال الاحتكام للشعب"، مشيراً إلى أن "يوم غد، أعين العالم بأجمعه ستتوجه إلى العراق".

وتابع: "سيخرج شعبنا من هذه الانتخابات أكثر رفعة وتقدم"، معبراً عن "شكره للحكومة وأجهزتها في دعم العملية الانتخابية وتهيئة ظروف إجرائها".

وأكد، ان "المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحوّل في مصير البلد"، لافتاً إلى أن "الانتخابات ستكون سور الوطن وسياجه المنيع".

وأشار إلى أن "بناء الدولة يتطلب تشكيل برلمان يعبر عن ارادة العراقيين".
رقم : 957953
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
9 تشرين الأول 2021
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
9 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
9 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
9 تشرين الأول 2021
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
9 تشرين الأول 2021
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
8 تشرين الأول 2021
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
8 تشرين الأول 2021
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
8 تشرين الأول 2021
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
8 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
8 تشرين الأول 2021
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
7 تشرين الأول 2021
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
السعودية.. خُشُبٌ مسنَّدة تحسبُ كلَّ صيحةٍ عليها
7 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟