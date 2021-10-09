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السبت 9 تشرين الأول 2021 ساعة 19:58

الخارجية اليمنية: الأمم المتحدة تقوض مساعي السلام في البلاد

الخارجية اليمنية: الأمم المتحدة تقوض مساعي السلام في البلاد
جاء ذلك في أعقاب بيان صادر عن الوزارة، السبت، بشأن عدم تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.

وأشارت الوزارة إلى أن إنهاء عمل فريق خبراء الأمم المتحدة يمثل الضوء الأخضر لدول التحالف للاستمرار في ارتكاب جرائمها بحق اليمن أرضاً وإنساناً دون مساءلة أو عقاب.

وأوضحت أن فريق الخبراء هو الآلية الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تتمكن أموال دول التحالف من شرائه، وأن عدم التجديد له يؤكد صوابية تعامل الجانب الوطني معه.

وكشف البيان أن السعودية سعت منذ بداية الحرب لمنع تشكيل أي آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها في اليمن، واستخدمت كل وسائل الترغيب والترهيب لتحقيق ذلك، لافتا إلى أنه منذ تشكيل فريق الخبراء عام ٢٠١٧م عملت مع عملائها على عرقلة مهامه ومنعه من زيارة اليمن، فضلاً عن تشويه سمعته واتهامه بالانحياز وعدم الاستقلالية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن " دول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية لن تتمكن من طمس جرائمها في اليمن، وأن دماء الشعب اليمني ستظل تلاحقها إلى الأبد ".
رقم : 957961
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