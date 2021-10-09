قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز

وقال فائد الثورة الاسلامية في بيان التعزية : حادثة الانفجار المأساوية في مسجد منطقة خان آباد التابعة لمحافظة قندوز ، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المصلين، أحزنتنا. نتوقع بشدة من المسؤولين في البلد المجاور والشقيق أفغانستان ان يعاقبوا السفاحين المتورطين في هذه الجريمة الكبرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.



وختم قائد الثورة الاسلامية بيانه بالقول : أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء هذا الحادث ويزيد من علو درجاتهم ، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى عوائلهم بالصبر والسلوان .