الأسد وعبد اللهيان.. تأكيد ايراني على الدعم الكامل لسوريا

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيزها من خلال وضع برامج عمل تنفيذية لتطوير وتوسيع مجالات التعاون في كل المجالات التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.



كما تم بحث التطورات الميدانية على الأرض في سوريا، حيث شدد الرئيس الأسد على الاستمرار في تحرير كل الأراضي من الإرهاب، وإنهاء أي وجود أجنبي غير شرعي عليها.



وتناول اللقاء تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق في المجال السياسي، وخصوصاً أن الرؤى والسياسات المتقاربة للبلدين إزاء التحديات التي تواجهها المنطقة أثبتت فعاليتها وصوابيتها.



كما جرى النقاش حول الوضع في أفغانستان وتأثيراته على دول المنطقة، واعتبر الرئيس الأسد أن انسحاب الولايات المتحدة يجب أن يشكل فرصة لدول الجوار لبلورة رؤية مشتركة من أجل إرساء السلم الأهلي هناك وعدم تحول هذا البلد إلى بؤرة إرهابية، ومنع أي تدخلات خارجية تحاول استغلال ظروف الانسحاب من أجل فرض أجنداتها.



وأطلع الوزير الضيف الرئيس الأسد على تطورات المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وما تسعى إليه الحكومة الإيرانية لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون مع جيرانها من دول المنطقة لإبطال مفعول الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب الإيراني.



وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، لدى وصوله دمشق إن زيارته لسوريا تأتي بعد زيارته لموسكو وبيروت لمواصلة المشاورات، وسألتقي الرئيس السوري بشار الأسد.



وأضاف أمير عبد اللهيان، طالما أجرينا ونجري مشاورات مع شريكتنا الاستراتيجية سورية حول قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية، وان ايران تولي أهمية بالغة لذلك.



وشدد أمير عبد اللهيان على أن ايران عقدت اتفاقيات مهمة مع سورية خلال الأسابيع الماضية، فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وسيتم تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت بسرعة كبيرة، وسيحقق الشعبان مكاسب جراء ذلك.



وتابع قائلا: سورية تمضي قدما في التنمية والتقدم، وتقف ايران بكل قوتها الى جانبها، كما كانت تفعل خلال الحرب الارهابية التي شهدتها.



من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: ندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بالملف النــووي الإيــراني وملفات أخرى في المنطقة.