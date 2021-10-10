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الأحد 10 تشرين الأول 2021 ساعة 08:38

إيران تكشف مخزونها من اليورانيوم المخصب

إيران تكشف مخزونها من اليورانيوم المخصب
وأعلن إسلامي، السبت، أن إيران تملك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وذلك في تصريحات للتلفزيون الرسمي.

 وتابع: "شعبنا يعلم جيدا أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20%؛ لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".

وأشار إلى أنه "اذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، فمن الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".

وفي أيلول/ سبتمبر، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84,3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، مقابل 62,8 كيلوغراما، وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيار/ مايو.

وبموجب الاتفاق، لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على ايران في حال قلصت طهران برنامجها النووي.

لكن بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وفرضه عقوبات جديدة على إيران، تخلت الأخيرة تدريجيا عن التزاماتها.

 في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن القلق الرئيسي لإيران في أي محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون حول سبل التحقق من رفع العقوبات الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أمير عبد اللهيان كرر خلال زيارة يقوم بها لسوريا القول إن إيران ستعود "قريبا" إلى المحادثات النووية مع القوى العالمية، التي تشمل مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله: "بالطبع سنعود قريبا إلى محادثات فيينا، وسنركز على قضية التحقق والحصول على الضمانات الضرورية لتنفيذ الالتزامات على الأطراف الغربية".

ولم يذكر أمير عبد اللهيان تفاصيل عما تسعى طهران للحصول عليه فيما يتعلق بالتحقق وآلية المراقبة.
مصدر : وكالات
رقم : 958006
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