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الأحد 10 تشرين الأول 2021 ساعة 18:56

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 10-10-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 10-10-2021
وقد أحرزت القوات اليمنية عدة تقدمات مهمة في الجبهات المحايدة لمدينة مأرب بعد هجوم واسع شنته من عدة محاور على مواقع قوت تحالف العدوان في مديريات الجوبة والعبدية وزغوان وصرواح ومدغل.

ويرى مراقبون بأن جبهة الجوبا تبدو الاكثر اشتعالا مع محاولة قوات صنعاء استكمال السيطرة عليها بعد اسقاط مواقع مهمة فيها مابين عسكرية وسلاسل جبلية استراتيجية .

وفيما باتت المعارك تقترب من مركز مديرية الجوبا نجح الجيش اليمني في توسيع نطاق سيطرته بمديرية العبدية وتضيق الخناق اكثر على القوات المدعومة سعودياً التي أفادت مصادر ميدانية بسقوط اعداد كبيرة في صفوفها رغم اسنادها بعشرات الغارات الجوية.

ومع هذه الانتصارات لقوات صنعاء تتحدث المعلومات عن مفاوضات قبلية لمحاولة ايقاف المعارك في مديرية مأرب وتسليمها سلمياً، فيما تعقد لقاءات قبلية لتأكيد موقفها المساند لصنعاء ومبادرتها.

وبالمقابل فقد أعلنت وسائل إعلام يمنية، عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار عنيف، وقع اليوم الأحد في مدينة عدن المحتلة جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للعدوان السعودي الإماراتي، أن انفجار سيارة ملغمة بمديرية التواهي في عدن استهدف موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة المعينين من قوى الغزو والاحتلال.

وقالت المصادر أن محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني المعينيين من قبل الغزاة نجيا من التفجير، فيما أكدت وكالة رويترز وقوع قتلى وجرحى جراء الانفجار.

يأتي ذلك في سياق الفوضى التي تشهدها المناطق المحتلة والصراعات بين أجنحة الغزاة والمحتلين في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية إشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التابعة للاحتلال راح ضحيتها عدد من قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

وفي هذا الصدد فقد اتهمت ميليشيا المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات، الأحد، ميليشيا الاصلاح المدعوم من تحالف العدوان السعودي، بتدبير عملية الإغتيال التي استهدفت محافظ عدن، أحمد لملس، في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الإنتقالي، علي الكثيري، في تصريحات صحفية إن " هذه العملية ما هي إلا نتيجة للملاذ الآمن الذي وفرته جماعة الإخوان في اليمن للجماعات الإرهابية تحت مظلتها لتسهيل استقدامها إلى المناطق المحررة "على حد تعبيره.

وأعتبر أن " العملية تستهدف أمن عدن من خلال محاولة كسر هيبة الحفاظ على الأمن في المحافظة ".

وكان موكب محافظ عدن لملس، تعرض اليوم، إلى كمين بسيارة مفخخة في مديرية التواهي، أدى إلى مقتل 6 وإصابة 4 آخرين في حصيلة اولية للانفجار.

يأتي ذلك في سياق الفوضى التي تشهدها المناطق المحتلة والصراعات بين أجنحة الغزاة والمحتلين في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها وسط تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية إشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التابعة للاحتلال راح ضحيتها عدد من قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.
رقم : 958047
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