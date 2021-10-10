انتخابات العراق...مشاركة واسعة ونجاح باهر

وأغلقت مراكز التصويت أبوابها، بعد أن فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.



وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء الأحد، أن صناديق الاقتراع ستغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.



وقال رئيس مجلس المفوضين عدنان جليل إن "صناديق الاقتراع ستغلق في تمام الساعة السادسة مساءً، ولا يوجد أي تمديد لوقت الاقتراع".



وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية، تشكيل لجنة مركزية لإجراء عملية العد والفرز اليدوي في عدد من المحطات لإجراء عملية المطابقة مع العد والفرز الإلكتروني.



وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي، إنه "قامت المفوضية بتشكيل لجنة مركزية فنية لإجراء عملية القرعة للمحطات التي سوف يقع عليها الاختيار لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي بعد انتهاء وقت الاقتراع بإشراف الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل".



وأضافت، أن "القرعة ستجري 17 عملية قرعة في ذات الوقت، وتم تحضير 17 قرعة لكل مركز، وضعت داخله كرات متسلسلة بحسب محطات التصويت العام لكل مركز من المراكز المشمولة بإجراء عملية الفرز والعد اليدوي، وبحسب عدد المحطات التابعة لمراكز الاقتراع".



وبين، أن "القرعة الاولى ستجرى لمراكز الاقتراع التي تحتوي على محطتين، وستوضع كرتان في جهاز القرعة وبعدد المحطات ليتم اختيار المحطة المراد إجراء عملية الفرز والعد اليدوي عليها ومروراً بالعملية الثانية والثالثة وانتهاءً بالعملية الـ17".



وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد اغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء التصويت في عموم المحافظات.



وذكر الكاظمي في تدوينة، "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".



واضاف "أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الامن، والامم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".



ومن جانبه علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأحد، على انتهاء عملية التصويت العام في الانتخابات التشريعية المبكرة قائلا ان انتخابات جرت بنجاح باهر من الناحية الأمنية والمهنية ولله الحمد.



وقال الصدر في تدوينة، "قد واعدناكم بانتخابات مبكرة، وأوفينا بفضل الله ومنته، وها هي تمر علينا بنجاح باهر، من الناحية الأمنية والمهنية ولله الحمد".



واضاف، "شكراً لله وآلائه وأفضاله، وشكراً للقائمين عليها، وشكراً للناخبين، والشكر موصول للأخ الكاظمي، بل للمرجعية وعشائرنا الأصيلة ولمحبي الإصلاح".



ومن جهته وصف عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة في العراق، انتخابات العاشر من تشرين بالملحمة الوطنية التي تضاف الى سجل الانتخابات والتضحيات التي قدمت الشعب العراقي رفعة للوطن وكرامته.



وقال الحكيم في تغريدة عبر تويتر: "بعبارات الثناء والعرفان نتقدم لشعبنا العراقي العظيم الذي سجل اليوم ملحمة وطنية كبرى تضاف لسجله الحافل بالإنجازات والتضحيات من أجل رفعة الوطن وكرامة شعبه، الشكر الجزيل والإمتنان الوافر لأبناء شعبنا اللذين أدلوا بأصواتهم وشاركوا في الإنتخابات شعورا منهم بالمسؤولية لأداء الواجب لاسيما من منح الثقة لمرشحي تحالف قوى الدولة الوطنية، كما ونتقدم بذات الشكر والعرفان للمرجعية الدينية العليا التي دعت وشجعت المواطنين للمشاركة الواسعة والواعية، ونتقدم بالشكر لرئيس الوزراء وللحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والأجهزة الأمنية التي وفرت الحماية لمراكز الإقتراع"



وبدورها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، عدم تسجيل اي خروق في التصويت العام.



وذكرت كرامون في مؤتمر صحفي: " لم نسجل مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية في مراكز الاقتراع"،واضافت، ان"البعثة لم تسجل أي خروق منذ بدء التصويت العام".



ووصفت بعثة الاتحاد الأوربي إلى الانتخابات في العراق يوم الأحد نسبة المشاركة في الاقتراع العام بأنها "ضعيفة" لغاية الآن.



وقالت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون، ان المشاركة ضعيفة لغاية الآن ولكن لا يمكن حاليا اصدار أي حكم نهائي حول هذا الأمر .



وأضافت أن الناس لا يتفاعلون كثيرا مع الانتخابات، ونأمل خلال الساعتين المقبلتين ان ترتفع نسبة المشاركة.



