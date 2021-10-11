على السلطات الأفغانية أن تكبح جماح الجماعات المسلحة

جاء ذلك في رسالة عزاء صادرة عن اية الله مكارم شيرازي ،أمس الاحد، على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجد "سيد اباد" في ولاية قندوز الافغانية.



وكتب المرجع الديني الايراني : لقد تلقيت ببالغ الحزن والاسف الانباء المروعة بشأن التفجير الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز شمالي افغانستان؛ لاشك ان هذا الحادث الدموي شكّل جريمة بحق الانسانية، وبما يلزم على مسلمي العالم والمحافل الدولية ان تتخذ موقفا صارما وعمليا قباله.



وتساءل اية الله مكارم شيرازي، قائلا : الى متى ينبغي علينا ان نشاهد مجازر التطهير العرقي من قبل التكفيريين بحق الشعب الافغاني؟!



وعزّى المرجع الديني، "بهذه الكارثة المؤلمة، الشعب الافغاني المصاب لاسيما عوائل الضحايا الثكلى وذويهم"؛ متطلعا الى "تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لقطع ايدي الفتنويين، و وضع حد للمصائب المروعة التي تحل بهذا البلد".



وطالب اية الله مكارم شيرازي في رسالة العزاء هذه، بمعاقبة الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة قطعا.