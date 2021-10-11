الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 تشرين الأول 2021 ساعة 08:23

على السلطات الأفغانية أن تكبح جماح الجماعات المسلحة

على السلطات الأفغانية أن تكبح جماح الجماعات المسلحة
جاء ذلك في رسالة عزاء صادرة عن اية الله مكارم شيرازي ،أمس الاحد، على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجد "سيد اباد" في ولاية قندوز الافغانية.

وكتب المرجع الديني الايراني : لقد تلقيت ببالغ الحزن والاسف الانباء المروعة بشأن التفجير الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز شمالي افغانستان؛ لاشك ان هذا الحادث الدموي شكّل جريمة بحق الانسانية، وبما يلزم على مسلمي العالم والمحافل الدولية ان تتخذ موقفا صارما وعمليا قباله.

وتساءل اية الله مكارم شيرازي، قائلا : الى متى ينبغي علينا ان نشاهد مجازر التطهير العرقي من قبل التكفيريين بحق الشعب الافغاني؟!

وعزّى المرجع الديني، "بهذه الكارثة المؤلمة، الشعب الافغاني المصاب لاسيما عوائل الضحايا الثكلى وذويهم"؛ متطلعا الى "تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لقطع ايدي الفتنويين، و وضع حد للمصائب المروعة التي تحل بهذا البلد".

وطالب اية الله مكارم شيرازي في رسالة العزاء هذه، بمعاقبة الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة قطعا.
مصدر : وكالات
رقم : 958117
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
العراقيون ينتخبون برلمان جديد
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
قائد الثورة: على المسؤولين الأفغان معاقبة السفاحين المتورطين بجريمة قندوز
9 تشرين الأول 2021
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
الرياض.. دخلنا في محادثات مكثفة مع واشنطن لإنهاء الصراع في اليمن
9 تشرين الأول 2021
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
"معركة إدلب" على الأبواب.. هل أصبحت سوريا أمام منعطف مفصليّ في الأزمة؟
9 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
تخت روانجي: الحظر ينتهك حقوق الانسان والتنمية
9 تشرين الأول 2021
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
رئيسي: لن نتراجع عن سياسة الاستثمار السلمي للطاقة النووية
9 تشرين الأول 2021
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
مجزرة قندوز الإفغانية.. "داعش" آخر أسلحة أمريكا في أفغانستان
9 تشرين الأول 2021
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
طهران: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية
8 تشرين الأول 2021
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية الى لبنان
8 تشرين الأول 2021
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل
8 تشرين الأول 2021
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
ايران تصف المزاعم السعودية والأوروبية بشأن النووي بالفارغة
8 تشرين الأول 2021
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه
8 تشرين الأول 2021
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
الحوثي:أعداء الإسلام يركزون على فصل الأمة عن الاقتداء بالرسول
7 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خباثة الإعلام التركي وتلاعبه باستقرار المنطقة
تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.. استمالة لليمين المتطرف أم تغطية على أزمات فرنسا الأخرى؟
الذكرى الثالثة لمقتل الخاشقجي تفتح الباب على ضحايا جدد و العالم يتابع بصمت
انتخابات مجلس الشورى القطري.. هل هي خطوة في طريق تعزيز المشاركة الشعبية؟